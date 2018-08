Libri gettati per strada, c'è un Gattopardo, vale mille euro. FOTO

Roma - Quante volte fuori dai cassonetti traboccanti di rifiuti si scorgono vecchi libri e romanzi, magari anche qualche titolo famoso. E se tra quei testi ci fosse un tesoro? Magari una vecchia edizione che vale migliaia di euro? Ebbene, è quanto accaduto allo sceneggiatore romano Igor Artibani, appassionato di lettura, che tra alcuni libri gettati per strada come spazzatura ha ripescato la prima edizione di "Il Gattopardo" di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Valore di mercato? Mille euro.

L'episodio è accaduto a Cerveteri, in provincia di Roma. A darne notizia è stato lo stesso Artibani, attraverso un post su facebook al quale allega anche alcune fotografie.

"Volevo ringraziare l'anonimo donatore che a Cerveteri ha pensato di disfarsi di alcuni libri in un modo molto civile e rispettoso dell'ambiente in cui vive (vedi foto 3) - scrive nel post Artibani -. Ne ho raccolti alcuni, tra cui 'Il Gattopardo'. È una prima edizione. Valore: attorno ai 1000€. Grazie di cuore".