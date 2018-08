Morto contro auto, muore il 18enne Jason Buglio. FOTO

Aci Bonaccorsi - Nell'impatto tra uno scooter e una Seat Ibiza ha perso la vita ad Aci Bonaccorsi il diciottenne Jason Buglio. L' incidente avvenuto la scorsa notte in via Istituto Canossiano, non ha lasciato scampo al giovane che viaggiava a bordo di un'Honda Sh 300. Le condizioni di Buglio sono apparse subito disperate ai medici del Pronto soccorso dell' ospedale Cannizzaro di Catania che hanno cercato in ogni modo di salvargli la vita. Il giovane è morto poco prima dell'alba. E' rimasto invece illeso il guidatore della Seat, un altro giovane che ha riportato soltanto uno stato confusionale dovuto probabilmente alla paura.

I due mezzi incidentati sono stati posti sotto sequestro a disposizione dell’Autorità giudiziaria, mentre la strada è rimasta chiusa per alcune ore per permettere i rilievi di rito, che sono stati effettuati dai carabinieri della compagnia di Acireale. La notizia si è sparsa velocemente per Aci Bonaccorsi, dove il ragazzo risiedeva e viveva con i suoi genitori e la sorella.

La procura di Catania ha aperto un’indagine per fare luce su quanto accaduto e accertare le responsabilità dell’incidente.