Settembre nero per Ryanair, trattative interrotte coi piloti

Niente di fatto nella trattativa tra Ryanair e il sindacato dei piloti irlandesi. Il negoziato, che durante la settimana aveva subito un'accelerazione e sembrava prossimo al raggiungimento di un accordo, si è chiuso in nottata senza alcuna soluzione comune e, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg, non riprenderà prima della prossima settimana, anche se un appuntamento non è ancora stato fissato.

Un'intesa in Irlanda viene considerata essenziale per risolvere le dispute tra l'azienda e i piloti in tutta Europa. I sindacati nazionali di Germania, Belgio, Svezia e Olanda sono infatti sul piede di guerra per le condizioni di lavoro imposte dal vettore, con una serie di scioperi che ne ha fortemente penalizzato l'attività estiva.

Lo sciopero indetto dai piloti irlandesi lo scorso 10 agosto ha lasciato a terra 400 aerei.