Andrea Lucchi suona a Chiaramonte

Chiaramonte Gulfi - Si è tenuto ieri 18 agosto presso l'emiciclo/teatro annesso al Santuario Maria SS. di Gulfi in Chiaramonte Gulfi un applauditissimo concerto dell'Ensemble di Trombe diretto dal M° Andrea Lucchi, docente, di fama internazionale, della Masterclass di Tromba presso l'international Music Masterclass & Festival 2018 che si sta tenendo a Chiaramonte Gulfi.

Tale concerto svolto dai partecipanti alla suddetta Masterclass prelude al Concerto che terrà l'illustre docente, concertista di fama internazionale, oggi domenica 19 agosto 2018 alle ore ore 21.00 presso la Chiesa di S. Filippo di Chiaramonte Gulfi assieme alla straordinaria Pianista M° Maria Eshpai, solista e concertista anch'essa di fama internazionale ed al M° William Castaldi, ideatore e Direttore Artistico dell'International Music Masterclass & Festival ed all'Ensemble di Trombe formata dai corsisti.

Giunta all'Ottava edizione l'International Music Masterclass & Festival 2018 ha visto docenti professionisti musicisti di fama internazionale e corsisti provenire da tutto il mondo, "…è veramente molto importante potere partecipare e confrontarsi con realtà avanzatissime, in campo musicale, di tutto il mond"o, commenta il Prof. Santo Piccione docente di Interpretazione ed Esecuzione per lo strumento Tromba e Direttore del Dipartimento del Liceo Musicale dell'Istituto d'istruzione superiore "G. Verga" di Modica; una occasione imperdibile per tanti giovani ma anche per insegnanti. Proprio qualche giorno fa, l'11 agosto scorso, il M° Andrea Lucchi, presso la leggendaria Royal Albert Hall di Londra, che accoglie 6000 persone, con l'Orchestra Nazionale dell'Accademia di S. Cecilia, di cui è Prima Tromba, diretti dall'illustre e famoso M° Antonio Pappano ha partecipato alla prestigiosissima rassegna BBC- Proms di Londra, il Festival di musica classica più importante al mondo dove solo le migliori orchestre mondiali si esibiscono, ed avere la possibilità, nella nostra terra iblea, continua il Prof. Santo Piccione, di potere attingere alla sua preziosissima esperienza è certamente incredibile. Ammirevole l'idea del M° William Castaldi di invitare a Chiaramonte Gulfi i migliori professionisti dal punto di vista della didattica e del virtuosismo; l'auspicio, continua il Prof. Santo Piccione, è che vi sia una maggiore attenzione tra musicisti non solo a livello provinciale, regionale e perché no anche nazionale e delle amministrazioni pubbliche giacchè, solamente nei grandi conservatori di musica, nell'arco di poche settimane, si trovano occasioni di incontrare musicisti professionisti di livello mondiale portatori di tradizioni musicali e didattiche esecutive ed interpretative diverse ed arricchenti.

M° Andrea Lucchi, Prima Tromba dell'Orchestra Sinfonica Nazionale dell'Accademia di Santa Cecilia. Stesso ruolo ha ricoperto inoltre nell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI dal 1996 al 2002.