Festival Verghiano a Vizzini

Vizzini - A partire dal 4 settembre 2018 ritorna il tradizionale 4° Festival Verghiano, la manifestazione regionale dedicata alla cultura verghiana. Si rinnova quindi l’appuntamento, ideato e curato dal regista Lorenzo Muscoso. Questa nuova edizione, che ha assunto una dimensione storica tanto da essere citata in modo esclusivo dal Giro di Italia farà solo una tappa a Vizzini il 14 settembre per poi trasferirsi in suggestive location del territorio siciliano riunite in un unico contesto culturale. L’evento verrà presentato a settembre in una conferenza stampa a Catania alla quale parteciperanno illustri personalità della politica, cultura e spettacolo.