Sposi sott'acqua. Quando l'amore è profondo

Chiaramonte Gulfi - Non tragga in inganno il luogo, Chiaramonte Gulfi, che come è noto, è borgo di collina, e non di mare. Clara Cutraro e Antonio Lo Presti sono convolati a nozze a otto metri di profondità, nell'area protetta del Plemmirio in provincia di Siracusa. I due giovani con la passione dell’immersione, muniti di bombole ed erogatori, sono scesi sott'acqua per celebrare le loro nozze.

La sposa è stata accompagnata al simbolico altare subacqueo dal padre, anch'egli appassionato di immersioni. Gli sposi si sono scambiati gli anelli alla presenza di un officiatore e dei testimoni. A conclusione del rito la sposa ha lanciato il bouquet a tutti gli invitati. I due si sposeranno secondo il rito religioso di Santa Romana Chiesa a fine mese, in una chiesa di Chiaramonte Gulfi. Intanto, hanno voluto officiare una pre-cerimonia come piaceva loro.

L’evento è stato organizzato dall’Asd Diving Team di Chiaramonte.