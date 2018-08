Muore un 42enne sulla Comiso-Santa Croce

Santa Croce Camerina - E' un agricoltore rumeno di 42 anni la vittima dell'incidente mortale che si è registrato sabato sera lungo la Comiso-Santa Croce Camerina.

Drin Costi Ghimbu, agricoltore, sposato, viaggiava in sella a uno scooter, quando, all'altezza del chilometro 4 della provinciale Comiso Santa Croce Camerina, poco dopo le 22, si è scontrato con una Bmw diretta verso Comiso. L´uomo è morto durante il tragitto in ambulanza in direzione del Guzzardi di Vittoria. Fatali i traumi alla testa e nel resto del corpo.

Pare che l'incidente mortale sia stato causato da un sorpasso azzardato in cui è rimasta coinvolta una seconda auto, una Nissan. I tre mezzi sono dunque stati sequestrati.