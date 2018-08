Le donne delle notti di luna, Margarita la strega di Scicli, uno spettacolo

Scicli - Con lo spettacolo “Le donne delle notti di luna – Margarita la strega di Scicli”, si conclude domenica 26 agosto alle 21:30 nel Chiostro del Convento del Carmine a Scicli , la rassegna teatrale “In/Chiostro Teatro” organizzata dall'Associazione Culturale “Officinoff” con il patrocinio del Comune di Scicli. Sulla scena Donatella Liotta e Salvo Giorgio insieme a Maria Concetta Agosta, Giusy Aiello, Tony Iurato, Veronica Ruta e Anna Scarpata ci racconteranno la storia, rivisitata e riadattata per il teatro da Claudio Forti, di Margarita La China, strega di Scicli, accusata e condannata per stregoneria.

Gli spettacoli fin qui proposti, a dimostrazione del desiderio di assistere a rappresentazioni teatrali di livello, hanno riscosso un notevole successo di pubblico e di critica. “La casa di Bernarda Alba” e “Vicino a un grande giardino”, hanno visto un pubblico numeroso ed attento godersi gli spettacoli nello splendido scenario del Chiostro del Convento del Carmine, messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale. Per non parlare di “Invisibili”, lo spettacolo itinerante che ha fatto rivivere memorie e personaggi del Val di Noto e che nei sei spettacoli proposti, ha riscontrato sempre il tutto esaurito.

L'attività dell'Associazione continuerà nel proprio Spazio Teatrale in via dei Lillà, 71 dove, sin dal mese di ottobre e per il terzo anno consecutivo, attori e compagnie parteciperanno alla Rassegna “Teatro. E non solo”. Per lo spettacolo di domenica info e prenotazioni 3474999096 oppure Libreria Don Chisciotte, via Aleardi 4 – Scicli Tel 0932842674