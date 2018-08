Aida Yespica alla Varcuzza a Donnalucata. Di passaggio

Scicli - Chi di noi non è mai stato di passaggio? Per un caffè, una commissione, una fattura da consegnare...Aida Yespica, fotomodella venezuelana, nei giorni successivi al ferragosto, è entrata, di passaggio, alla Varcuzza di Donnalucata, ristorante e pizzeria sul mare.

Chiara di Donnalucata, e Sara di Ragusa hanno avuto il merito di riconoscerla, e di chiederle un selfie. E lei, seppur diretta altrove, e chissà dove, ha accettato di buon grado.

Aida ha 36 anni, è alta un metro e 73, lavora nel mondo dello spettacolo in Venezuela, in Italia, in Spagna e negli Stati Uniti. E' in Sicilia in vacanza.