Messina. E il medico scrisse: lavatevi prima di entrare nel mio studio!

Messina - Una vicenda che in parte fa sorridere, in parte discutere. Il primario di un reparto del Policlinico di Messina ha affisso un avviso, dietro la porta dello studio ospedaliero in cui esegue le visite, nel quale si legge un avviso e un invito (di per sé provocatorio): "certi" pazienti che lavarsi prima delle visite programmate, cambiarsi la biancheria intima e pulirsi le scarpe dalla terra o altro, prima di entrare, non cancella importanti indizi utili alla diagnosi, per cui possono procedere tranquillamente a una doccia. Ricordiamo che è sempre apprezzata l'ascella lavata".

L’avviso è stato notato e fotografato da un uomo che aveva accompagnato la madre per una visita e successivamente è stato anche portato all'attenzione della direzione del policlinico da parte di un'amica dell'uomo. Il caso non ha mancato di suscitare inevitabili polemiche. Il medico, da alcuni, è stato giudicato offensivo e inutilmente saccente, pur restando tutti d'accordo che l'igiene è fondamentale. Soprattutto d'estate.