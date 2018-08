Michela Incardona: il sogno di Miss Italia continua

Giardini Naxos - Michela Incardona è "Miss Cinema Sicilia Est” e con questo titolo accede direttamente alle prefinali nazionali di Miss Italia. Continua l'avventura della bella Michela, originaria di Chiaramonte Gulfi, che è stata incoronata dal produttore Andrea Preti il quale le ha già offerto un ruolo nel suo prossimo film. La selezione di Giardini è stata l'ottava selezione regionale.

"Non credevo e non pensavo che potesse capitare a me su 27 ragazze provenienti da tutta la Sicilia", spiega emozionata Michela, che ha indossato il numero 15.

La serata si è svolta in piazza municipio: le ragazze hanno sfilato in costume, elegante e in abiti casual. Durante la selezione, inoltre, ogni ragazza ha potuto recitare una parte. Michela Incardona ha scelto un monologo scritto da sé stessa. A fine serata, il sogno continua con l'assegnazione del titolo di Miss Cinema Sicilia Est ed è così che Michela si è guadagnata un bel volo diretto per Jesolo e adesso si dovrà confrontare in prefinale con altre 200 ragazze provenienti da tutta Italia per ambire al titolo più sognato da ogni ragazza.

"Ci tengo a ringraziare Salvo Consiglio e Antonello Consiglio e tutto lo staff che si spende a nostra completa disposizione", ha dichiato, ancora emozionata per la meravigliosa vittoria. E noi continueremo a tifare tutti per lei.