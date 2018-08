Stazione Passeggeri di Pozzallo, un’altra estate volata via

Pozzallo - La stazione passeggeri di Pozzallo troneggia all’interno dell’area portuale in tutta la sua incompletezza. Dopo anni non è stato ancora in completata. Nonostante il Libero Consorzio Comunale di Ragusa continui ad anticipare le somme per chiudere l’appalto in attesa che poi il ministero dello Sviluppo Economico provveda, la stazione passeggeri resta un’incompiuta. Gli ultimatum e le diffide alla ditta si susseguono ma niente da fare. La struttura non è ancora pronta. I lavori, secondo un primo contratto si sarebbero dovuti completare entro l’8 luglio 2016, poi nel gennaio 2017, quindi prima dell’estate dello scorso e infine febbraio 2018, appena insediatosi le parole del Commissario Salvatore Piazza erano state chiare, dopo tra l’altro una presa di posizione pubblica della Cgil: “prima dell’estate la struttura sarà pronta”. Niente da fare. Anche quest’estate è volata via e la struttura aspetta di essere completata.

Restano molti interrogativi sul mancato completamento della stazione. Non si capisce ad esempio perché nonostante le somme anticipate dall’ex provincia di Ragusa, la ditta aggiudicataria perché non completa l’opera. E se le inadempienze sono ormai così palesi perché non procedere alla rescissione del contratto? Il Commissario Piazza si era dichiarata ‘stupito’ dalla presa di posizione della Cgil sul mancato completamento della stazione passeggeri, ma dopo 7 mesi lo sbigottimento ormai è conclamato! C’è qualcuno in Provincia?