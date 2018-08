Il caporalato negli chalet, blitz dei carabinieri

Pachino - Un lido sospeso perché impiegava lavoratori in nero e multe per 8 mila euro. Sono i numeri che tracciano il bilancio dell’attività di controllo portate avanti in questi giorni dai carabinieri del comando provinciale di Siracusa.

I militari dell’Arma, ormai da settimane sono impegnati sia in città che in tutto il territorio provinciale, in una serie di attività legate a verifiche contro il lavoro in nero così come contro l’abusivismo commerciale e per il rispetto delle norme legate alle condizioni igienico sanitarie dei luoghi e dei prodotti messi in vendita.