Scicli, arrestato pluripregiudicato albanese

Scicli - A Scicli è stato tratto in arresto il pluripregiudicato albanese LECINI Artur di anni 31 che, dopo essere stato espulso dal territorio nazionale nell’anno 2017 su disposizione della Prefettura di Caltanissetta, aveva fatto nuovamente ingresso in Italia senza autorizzazione. Per tale motivo il LECINI è stato arrestato per violazione delle normative del Testo Unico dell’Immigrazione e associato alla casa circondariale di Ragusa.