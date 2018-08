A Scoglitti la bottega alimentari allacciata abusiva all'Enel. Arrestato

Vittoria - I carabinieri hanno effettato un controllo in un esercizio commerciale di vendita di generi alimentari sito a Scoglitti. I militari hanno accertato che il titolare, V.A. di anni 72, si era abusivamente allacciato alla rete elettrica usufruendo dell’energia necessaria al funzionamento della sua attività senza che la stessa venisse regolarmente registrata dal contatore Enel. Per questo motivo è stato tratto in arresto per il reato di furto aggravato e, dopo le formalità di rito, su disposizione dell’A.G., sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso la sua abitazione.