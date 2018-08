Vittoria, droga, arrestato tunisino

Vittoria - A Vittoria, in Piazza Manin, è stato tratto in arresto per spaccio di stupefacenti il tunisino MOSBAHI Mohamed, di anni 32, sorpreso nell’atto di cedere della sostanza del tipo hashish a un altro soggetto. Nel corso della conseguente perquisizione personale lo stesso è stato trovato in possesso di altri gr.15 della stessa sostanza e di denaro contante provento dell’attività di spaccio già portata a termine.