Asia Argento accusata di violenza sessuale su 17enne, paga. FOTO

Asia Argento, tra le più importanti attiviste del movimento #MeToo contro le molestie sessuali, si sarebbe recentemente accordata per risarcire un giovane attore che la denunciò per averlo aggredito sessualmente quando lui aveva 17 anni. Lo riporta il New York Times.

L’attrice, 42 anni, avrebbe pagato - secondo il Nyt - 380mila euro per fermare l’azione legale che voleva intentare Jimmy Bennett, che ora ha 22 anni, proprio poco dopo aver detto lo scorso ottobre che il magnate del cinema Harvey Weinstein l’aveva stuprata.

Argento e Bennett hanno recitato in un film del 2004 dal titolo 'Ingannevole è il cuore più di ogni cosà, in cui l'attrice interpretava la madre prostituta del giovane attore. Bennett afferma di aver fatto sesso con l’Argento in un albergo della California nel 2013. L’età del consenso nello Stato americano è di 18 anni.

L’avviso di azione legale affermava che l’incontro traumatizzò Bennett e danneggiò la sua carriera, secondo il New York Times. Il giornale ha riferito di aver ricevuto documenti giudiziari che includevano un selfie di Argento e Bennett a letto. Tre persone che hanno familiarità con il caso hanno affermato che i documenti sarebbero autentici, afferma il quotidiano.

I documenti, che sono stati inviati al New York Times tramite una e-mail criptata includono un selfie datato 9 maggio 2013, dei due a letto. Come parte dell'accordo, scrive il New York Times, Bennett, che ora ha 22 anni, ha dato la fotografia e il copyright ad Asia Argento.

«Il Times ha provato ripetutamente da giovedì per ottenere una risposta alla questione da parte della signora Argento e dei suoi rappresentanti - scrive il quotidiano - Ma lei non ha risposto ai messaggi lasciati sul suo telefono, inviati via e-mail e inviati a due dei suoi agenti. Carrie Goldberg, il suo avvocato che ha gestito la questione, ha letto messaggi e-mail dal The Times, secondo due persone che hanno familiarità con il caso, ma lei non ha risposto. Una donna che ha risposto al telefono nell'ufficio della signora Goldberg venerdì ha detto che l'avvocato non sarebbe disponibile per discutere questo articolo».