L’Asp 7 ha consegnato all’Irccs Bonino Pulejo i locali del Busacca

Scicli - E’ stato firmato oggi il documento che attesta la consegna all’Irccs Bonino Pulejo di Messina dei locali dell’ospedale Busacca di Scicli come sede satellite dello stesso istituto per il servizio cognitivo riabilitativo. La consegna è avvenuta da parte dell’Asp di Ragusa. A darne comunicazione l’on. Orazio Ragusa che ormai da anni segue l’iter anche sulla scorta del protocollo approvato tra il Bonino Pulejo e l’Asp il 21 dicembre del 2016. L’istituto ha, inoltre, già avviato le procedure per l’acquisto delle attrezzature robotiche al fine di attivare il centro entro i termini previsti. Nel documento firmato oggi si precisa che l’avvio delle attività assistenziali da parte dell’Irccs dovrà avvenire entro il prossimo 1 gennaio. “E’ stato un percorso lungo e tormentato – chiarisce l’on. Ragusa – ma alla fine possiamo dire di essere arrivati al dunque. Il passo di oggi si può ritenere fondamentale. Ringrazio il governatore Nello Musumeci, l’assessore regionale alla Sanità, Ruggero Razza, il commissario straordinario dell’Irccs, Angelo Aliquò, e il commissario dell’Asp di Ragusa, Salvatore Lucio Ficarra, per essere riusciti, rimuovendo tutti gli ostacoli frapposti in mezzo nel corso di questi ultimi mesi, ad arrivare alla stipula dell’intesa. E’ inutile dire che per l’ospedale Busacca, nell’ottica della creazione dell’ospedale riunito Modica-Scicli, si tratta di un servizio di eccellenza, destinato a diventare punto di riferimento non solo per l’area territoriale iblea ma anche per il resto della Sicilia sudorientale. Un servizio che contribuirà a qualificare l’attività del nosocomio oltre a limitare i cosiddetti viaggi della speranza. E’ il passo concreto per avviare nella città di Scicli una nuova e più proficua stagione in termini sanitari. L’ospedale Busacca non solo è stato salvato ma, attraverso la previsione di nuovi servizi d’eccellenza come quello in questione, si è fatto il possibile per potenziarlo”.