Margareth Madè a passeggio a Noto

Noto - Margareth Madè e il marito Giuseppe Zeno hanno scelto Noto per una passeggiata pomeridiana all’imbrunire, sfruttando le temperature miti di ieri e godersi un pizzico di relax. Non è la prima volta che la coppia viene beccata a Noto, considerando anche che è molto legata a questa zona di Sicilia dato che decisero di sposarsi ad Ortigia nell’agosto 2016. Il fascino di lei e lo sguardo, seppur nascosto, di lui, non sono passati inosservati e alcuni visitatori e turisti che si sono accorti della loro presenza ne hanno approfittato per scattare una foto insieme, con la coppia che non si è sottratta alle richieste prima di lasciare Noto.