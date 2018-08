Terribile incidente a Giarre, un'auto prende fuoco. Due feriti gravi. VIDEO

Giarre - Gravissimo incidente stradale questa mattina, poco prima delle 6, a Giarre, in viale Sturzo, all'ingresso sud della cittadina etnea. A scontrarsi in un violentissimo impatto frontale una Peugeot 206 e una Panda 750. La dinamica dell'incidente non è ancora chiara ed è al vaglio degli inquirenti, sta di fatto che a causa dell'impatto la Fiat Panda ha preso fuoco. A restare gravemente feriti i due conducenti: un 30enne di Mascali, alla guida della Peugeot, e un uomo di 40 anni alla guida della Panda, originario di Santa Venerina.

Provvidenziale e tempestivo l’intervento di un barista che ha prontamente spento il principio d’incendio con un estintore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto i due conducenti dalle lamiere. Sono stati trasportati entrambi al Cannizzaro di Catania e all'ospedale di Acireale dal personale del 118. Sul posto indagano i carabinieri.

Video: La Sicilia