Rimini: stuprata turista tedesca, indagati due siciliani allievi di polizia

Rimini - Una turista tedesca di 20 anni ha denunciato uno stupro di gruppo avvenuto a Rimini, in una stanza dell'hotel della Riviera, luogo in cui tutti i protagonisti di questa orribile vicenda alloggiavano per le vacanze. I presunti violentatori sarebbero due giovani allievi di polizia originari della Sicilia. Prima ha raccontato tutto alle amiche connazionali e poi al titolare dell’hotel in cui alloggiava in Riviera, che ha subito chiamato la Polizia.

Sul posto sono intervenuti agenti della Squadra Mobile per identificare i due ragazzi italiani, indicati dalla giovane e, subito dopo, i poliziotti della scientifica, per un sopralluogo nella camera dove sarebbe avvenuto lo stupro. I due siciliani, sarebbero allievi della Scuola agenti di Polizia di Stato di Brescia, di 23 e 21 anni, per i quali il direttore della scuola ha avviato la procedura di sospensione, ratificata dalla direzione del personale di Roma, e qualora dovessero essere accertate le responsabilità dei due allievi, potrebbero essere destituiti, espulsi dalla scuola e non prendere mai servizio.

Stando a quanto ricostruito anche dall'albergatore, il primo a raccogliere la versione delle ragazze, il gruppo di giovani, le tre compagne tedesche e i due siciliani, tutti in vacanza a Rimini, si sarebbero conosciuti nell'hotel dove alloggiano. La giovane vittima ha raccontato di essere entrata nella stanza dei due italiani per bere qualcosa accompagnata dalle due amiche. Poi queste hanno lasciato la camera, mentre lei si è trattenuta da sola con i due che l’avrebbero costretta ad un rapporto sessuale a tre. La ragazza, successivamente, è riuscita a denunciare tutto prima alle amiche e poi alla polizia. In pronto soccorso, i medici avrebbero trovato tracce di violenza sessuale, compatibile con il racconto della ragazza.