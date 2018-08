Francofonte: un quintale di droga fra le patate, arrestato camionista

Francofonte - I carabinieri di Francofonte hanno fermato e arrestato un camionista che trasportava, nel suo tir, nascosta fra la frutta e la verdura, oltre un quintale e mezzo di marijuana, abilmente nascosta e scoperta solo grazie ad una perquisizione del mezzo. La droga era stata sistemata in appositi sacchetti neri, in mezzo alle patate. Il camionista è stato arrestato. Indagini in corso per cercare di capire dove fosse diretto il camionista.