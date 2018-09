Modica - Incidente autonomo, stanotte, intorno alle 2, sulla Modica-Scicli via Fiumelato, in contrada Fiumara. Grave un ragazzo di 24 anni, S.N., che è stato soccorso dall'ambulanza del 118 e subito trasferito all’Ospedale Maggiore di Modica. Qui è stato prima ricoverato in Rianimazione. In seguito alla constatazione delle sue condizioni -il giovane ha riportato un serio trauma cranico- è stato trasferito in elisoccorso al Cannizzaro di Catania.

Nell'auto altri tre occupanti, tutti illesi.