London orchestra in alberghi Belmond

TAORMINA, 6 SET E' partita da Taormina "The Wonder Collection", iniziativa del gruppo Belmond in collaborazione con la London Philharmonic Orchestra, una delle più prestigiose e famose orchestre sinfoniche al mondo. Una serie di concerti itineranti che si svolgono in alcuni degli hotel più iconici della collezione Belmond musica eccezionale eseguita in luoghi eccezionali a partire dalla Sicilia fino ad arrivare in il Brasile e in Africa nei mesi a venire. La serie è stata inaugurata a Taormina nei giardini di Belmond Villa Sant'Andrea e sulla terrazza teatro greco di Belmond Grand Hotel Timeo, dove gli ospiti sono stati trasportati nel mondo dalla musica con l'esecuzione da parte di 6 artisti dell'orchestra londinese delle opere liriche più famose al mondo, tra cui grandi capolavori di compositori italiani come Bellini, Verdi e Rossini e un mix di celebri brani tradizionali della tradizione popolare siciliana. (ANSA).