Chiaramonte, Joele è stato ritrovato

Chiaramonte Gulfi - E' stato ritrovato oggi pomeriggio, in corso Kennedy, a Chiaramonte Gulfi, Joele, il ragazzo 15enne scomparso da dodici giorni da un Centro di cui era ospite. Il ragazzo sta abbatsnza bene, per quanto si trovi in uno stato confusionale. Ai carabinieri ha raccontato di aver dormito per strada a Chiaramonte, circostanza questa poco credibile. Si pensa che qualcuno possa averlo aiutato e ospitato. A lanciare l'allarme sui social era stata la mamma. Oggi pomeriggio il sospiro di sollievo.