Ragusa, a fuoco il reparto malattie infettive dell'ospedale Civile

Ragusa - Incendio questa sera intorno alle 21,15 all'interno del reparto di malattie infettive dell'Ospedale Civile di Ragusa. Evacuato il reparto e messi in salvo i ricoverati che sono stati appoggiati in altre corsie dello stesso nosocomio. Le fiamme sarebbero divampate dal gruppo di continuità situato sul balcone e che per cause da accertare avrebbe preso fuoco.

Immediati soccorsi: solo l'intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco del comando provinciale ha evitato il peggio. Tanta paura tra i pazienti e tra gli operatori sanitari di turno. Tutti in salvo i ricoverati del reparto e fiamme spente nel volgere di qualche minuto. Non ci sono feriti, anche se si sono vissuti attimi di angoscia. L'episodio ripropone con forza il tema ormai cronico dell'apertura del nuovo ospedale Giovanni Paolo Secondo.