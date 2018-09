Ritorna Portobello. Selezioni in Sicilia

Ritorna Portobello, lo storico programma condotto da Enzo Tortora e che andrà in onda su Rai 2. La redazione della Rai, approda in Sicilia per selezionare nuovi protagonisti di ogni età.

Se volete ritrovare una persona di cui avete perso ogni traccia, se state cercando la vostra anima gemella o se volete rivedere un vostro parente che è andato a vivere all’estero, Portobello è l'occasione giusta.

Se siete degli inventori ma vi sentite incompresi, se avete una collezione unica, oggetti particolari da vendere o scambiare, se cercate da tempo un oggetto che non riuscite a trovare in nessun modo o se avete un talento unico che pensate possa essere utile a qualcun altro, "Portobello" vi darà modo di scoprirlo e metterlo in luce.

Per partecipare alla prossima edizione di "Portobello", è possibile iscriversi tramite il form sul sito della casa di produzione tv Magnolia oppure chiamare allo 023 6565621.

Il pubblicò avrà molte più possibilità di un tempo per interagire con le storie della puntata, attraverso internet, videochiamate, fotografie e messaggi whatsapp. E poi naturalmente ci sarà il pappagallo e tutti potranno andare in studio per cercare di farlo parlare.

A condurre la nuova edizione sarà Antonella Clerici.