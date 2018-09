Tar respinge ricorso tifosi Catania

ROMA, 14 SET Nessuna sospensione del via libera alla Serie B di calcio a 19 squadre. Lo ha deciso il Tar del Lazio con ordinanza cautelare. Erano stati alcuni tifosiabbonati del Calcio Catania a rivolgersi ai giudici amministrativi per sollecitare la sospensione della delibera n.

47 assunta il 13 agosto scorso dalla Figc in tema di predisposizione del campionato. I giudici hanno considerato che "non si ravvisano i presupposti per l'accoglimento dell'istanza cautelare", ritenendo che i ricorrenti "sembrano 'prima facie' sprovvisti di legittimazione ad impugnare i provvedimenti con cui è stato determinato l'organico del Campionato di Serie B, non costituendo l'acquisto dell'abbonamento per l'accesso alle partite idonea posizione legittimante per contestare i provvedimenti emessi nell'ambito dell'ordinamento sportivo nei confronti delle squadre aspiranti a partecipare ai campionati".

In più, per il Tar "non si ravvisa nei confronti dei ricorrenti un pregiudizio irreparabile per effetto dei provvedimenti impugnati".