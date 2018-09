Monterosso: litiga sempre con la sorella ma vìola divieto avvicinamento

Monterosso Almo - È finito nuovamente nei guai il monterossano che da qualche anno è in continua lite con la sorella. Numerose le querele che i due si sono indirizzati a vicenda e gli episodi per i quali i carabinieri sono dovuti intervenire. Episodi che talvolta sono culminati in violenza e durante i quali la donna ha subito delle lesioni, l’ultimo grave episodio risaliva all’inizio di agosto quando l’uomo era stato peraltro arrestato in flagranza.

A quell’arresto il GIP aveva fatto seguire il divieto di dimora nel Comune di Monterosso nonchè di avvicinamento alla sorella in quanto persona offesa, nella benevola previsione che l’uomo andasse a vivere a Giarratana dove ha la disponibilità di un’altra abitazione. In realtà, in spregio delle conseguenze, l’uomo non ha ottemperato ai divieti restando a vivere a Monterosso, peraltro nello stesso stabile in cui lui vive a piano terra e la sorella al primo piano.

Anche nelle ultime settimane la convivenza dei due consanguinei non è stata pacifica ed almeno in un paio di occasioni è stato richiesto l’intervento dei militari che hanno indirizzato al giudice una richiesta di aggravamento della misura, stante la pericolosità dell’uomo, talvolta incline ad usare violenza contro le persone e le cose. Giovedì il GIP ha emesso quindi un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell’uomo che è stato subito arrestato e tradotto in carcere a Ragusa.