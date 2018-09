Lo spacciatore recidivo. Arrestato nuovamente il gambiano di Ibla

Ragusa - Uno spacciatore da record, non tanto per il numero di clienti quanto per l’abilità di finire in manette. Così uno dei due gambiani arrestati martedì sera dai carabinieri di Ragusa, dopo aver “soggiornato” per tre notti presso la Casa Circondariale ed essere stato liberato nella giornata di ieri, ha ben pensato di riprendere la sua attività. Per non perdere i clienti è ritornato ovviamente al solito posto, il noto balconcino di Via degli Scalini.

I militari hanno visto tutto, anche quando un trentenne ragusano si è avvicinato allo spacciatore. In manette nuovamente il gambiano, che si è di nuovo disfatto di un’involucro gettandolo dalla scarpata e segnalato alla Prefettura l’acquirente. Sotto la panchina dove stazionava lo spacciatore i militari hanno trovato una modica quantità di hashish che è stata sottoposta a sequestro a carico dell’arrestato, insieme ai 10 euro, unico guadagno della serata. Così, in men che non si dica, il gambiano è ritornato al suo posto letto presso la Casa Circondariale di Ragusa.