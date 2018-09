Miss Italia: nulla da fare per siciliane, vince Carlotta Maggiorana

Miss Italia ha incoronato reginetta di bellezza per un anno Carlotta Maggiorana, 26 anni, di Cupra Marittima. La ragazza vive ormai a Roma da tanti anni, è sposata e ha già avuto esperienza nel mondo dello spettacolo. Nulla da fare per le due bellezze siciliane in lizza per il titolo, la palermitana Martina Rao (che si è classificata fra le prime dieci) ed Erika Nicolosi, di Santa Maria di Licodia, selezionata come concorrente dell’Abruzzo solo perché ha vinto le selezioni mentre si trovava in vacanza a San Benedetto del Tronto (è arrivata tra le prime 15). Erika ha anche vinto la fascia Miss Love’s Nature.

Sul podio insieme a Carlotta Maggiorana, anche Fiorenza D’Antonio e Chiara Bordi, l’aspirante miss nota per aver partecipato al concorso con una protesi alla gamba. Carlotta Maggiorana ha recitato nei film Tree of Life, Un fantastico via vai e nella fiction L’onore e il rispetto. Ha lavorato anche come valletta in programmi televisivi come Avanti un altro e Paperissima Sprint.