Inaugurato a Siracusa il nuovo punto vendita di Altasfera

Siracusa - Ben 5200 metri quadrati di superficie coperta, 30 nuovi occupati e un'ampia area parcheggio, ma soprattutto ben 25 mila prodotti. Con questi importanti numeri Altasfera ha inaugurato stamani a Siracusa il 16esimo punto vendita italiano. In contrada Targia, nei pressi del parco commerciale Belvedere, l'apertura di Altasfera Siracusa. E' il "cash and carry per tutti", dedicato infatti non solo ai possessori di partita iva ma anche a tutti i consumatori. E già appena dopo l'inaugurazione i reparti sono stati presi d'assalto da numerosissimi clienti che hanno avuto modo di toccare con mano l'alta qualità dei prodotti così come le varie offerte da scoprire tra i "freschi e freschissimi" ma anche i reparti della macelleria, pescheria, ortofrutta ed ancora la straordinaria e ricchissima cantina con vini, grappe, distillati e le più buone birre artigianali. "Alta è la nostra sfida sul mercato, alta è la voglia per la nostra azienda di progettare il futuro, alta è la determinazione di tutti coloro che hanno partecipato e portato a compimento questo progetto - ha detto durante l'inaugurazione Massimiliano Cioffi, presidente di Merkant, la società che ha già aperto a Ragusa e Misterbianco due punti vendita di Altasfera - Con questa nuova struttura vogliamo servire al meglio anche il bacino siracusano, con particolare riferimento al settore ho.re.ca. (ristoranti, alberghi, pizzerie, mense, comunità servizi di catering, bar, pub, piccoli dettaglianti e alimentaristi) ma siamo aperti pure per tutti i consumatori attraverso la vendita al dettaglio".

Ad accogliere fin da subito i clienti il nuovo team di Altasfera Siracusa che si è formato in queste settimane negli altri punti vendita, pronto, con passione e dedizione, a consigliare i clienti secondo le proprie esigenze. E tra gli ospiti anche il famoso chef Simone Rugiati, protagonista nel pomeriggio di un gustoso show-cooking alla scoperta dei prodotti di alta qualità attraverso le sue ecclettiche ricette.

"Valorizziamo il territorio anche con le produzioni locali, mettendo in primo piano le varie eccellenze e offrendo un assortimento vastissimo con marche nazionali e internazionali con ben 25 mila referenze - spiegano all'unisono Marco Giannone e Michele Petralia, rispettivamente capo area Altasfera Sicilia e direttore Altasfera Siracusa - Una proposta qualificata che guarda alle esigenze delle piccole e medie imprese ma anche dei consumatori puntando su qualità, offerta e professionalità. Per questo ringraziamo tutto il personale e tutti coloro che hanno contribuito all'apertura del nuovo punto vendita che fin da subito ha l'obiettivo di porsi come punto di riferimento nell'area aretusea".

Come ha spiegato Concetta Lomagno, responsabile area marketing, Altasfera Siracusa ha già pensato ad una serie di offerte per i propri clienti: "E per possessori di partita iva contestualmente all'inaugurazione è partito il concorso Punta in Alta e goditi le Stelle! Fino al 3 ottobre coloro che hanno richiesto la tessera Altasfera ed effettuato almeno un acquisto parteciperanno automaticamente all'estrazione di un fantastico soggiorno nel resort 5 stelle Verdura Resort & Spa. Insomma un motivo in più per sceglierci. Grazie dunque a Siracusa e ai siracusani che hanno già iniziato a preferirci per i propri acquisti".