Patate novelle, al via la semina in Sicilia

Ragusa - Al via la semina delle patate novelle di Sicilia, eccellenza tipica del territorio, coltivata principalmente nelle zone costiere delle province di Siracusa, Ragusa e parte della provincia di Catania. I terreni fertili e gli inverni miti di questi territori consentono, infatti, di anticipare il ciclo vegetativo e ottenere una raccolta primaverile precoce, già dalla fine del mese di marzo, per questa tipologia di patata dalla tipica forma allungata, buccia tenera e sottile e gusto delicato.



Dopo la campagna commerciale 2018 caratterizzata da produzioni di alta qualità e prezzi alla produzione decisamente remunerativi, gli indicatori di mercato lasciano presagire buone aspettative anche per quella 2019. Il consumatore continua ad apprezzare la novella di Sicilia per la sua qualità e la versatilità che la distingue.



“L’importanza di offrire ai nostri clienti e consumatori prodotti di qualità, sempre in grado di soddisfare pienamente le più varie esigenze di consumo - afferma il servizio tecnico Romagnoli F.lli Spa - guida l’impegno costante dell’azienda in ricerca e innovazione. Con l’avvio della semina, abbiamo introdotto negli areali siciliani Vogue, Laudine, Levante e Generosa, novità varietali che si aggiungono alle già note e diffuse Arizona, Arinda ed Elodie, dalle quali ci attendiamo grandi soddisfazioni.”



In particolare, nel caso della varietà Vogue, l’azienda si è avvalsa della storica collaborazione con Agrico società cooperativa con sede nei Paesi Bassi, specializzata, tra le altre attività, nella selezione e moltiplicazione varietale dei tuberi seme.

Insieme al partner, Romagnoli F.lli Spa ha sviluppato una patata precoce, a pasta gialla, semi-soda, caratterizzata da tuberi ovali-allungati e un calibro regolare. Questa varietà si distingue, inoltre, per l’ingrossamento rapido dei tuberi – che permette anche raccolte anticipate – e le buone caratteristiche culinarie, che la rendono adatta a tutti gli utilizzi in cucina. Una varietà perfetta per vari ambienti di coltivazione, specialmente Sud e Isole.