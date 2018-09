Bovino incorna e uccide quattordicenne modicano, Jacopo Palazzolo

Modica - Un gravissimo incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi in una zona rurale di Modica, contrada Palazzelle, in prossimità della frazione di Frigintini. Un bovino (pare un vitello, ma non vi è certezza) ha incornato un ragazzino di quattordici anni. Il giovane, Jacopo Palazzolo, è stato ferito all'addome e al torace. Sul posto l'ambulanza del 118. Il bambino è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Maggiore di Modica e ricoverato nel reparto di rianimazione. E' morto in ospedale.

Una morte assurda. Juventino appassionato, Jacopo aveva compiuto gli anni lo scorso 25 giugno.