Cantina Armosa, è tempo di vendemmia. VIDEO

Scicli - Da duemila anni esiste un matrimonio veramente speciale e riuscito. È quello tra il sole di Scicli, terra tra le più assolate d’Italia, e i grappoli del Nero d’Avola. Quest’unione ogni anno viene ricordata dalla vendemmia della Cantina Armosa, sita in contrada Pezza Filippa, a pochi metri dal mare, Tra Donnalucata e Cava d'Aliga. Qualche giorno fa siamo tornati tra i vigneti dove Michele Mölgg, responsabile dell’azienda, coordina i suoi fedeli vendemmiatori. Il profumo dell’uva e i suoi colori, è il caso di scriverlo, ci hanno regalato un’insolita ebrezza. La vendemmia durerà qualche giorno ancora. Se anche voi volete partecipare oppure visitare la cantina Armosa non vi resta che telefonare al numero dell’azienda e concordare il vostro arrivo. Per l’occasione riproponiamo un video realizzato esattamente un anno fa da Armosa, in collaborazione con Sicilia Ospitalità Diffusa e Ragusanews.