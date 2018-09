E' in arrivo sul binario 1 il Budapest-Taormina. Biglietto? 15 mila euro

Taormina - Sicilian Odyssey. I turisti ungheresi arrivano a pagare anche 15 mila euro per raggiungere Taormina. E’ arrivato, infatti, a Bari e nelle prossime ore farà tappa in Sicilia il treno turistico superlusso che da Budapest a Taormina prevede un viaggio di quasi 2 mila chilometri proprio a 15 mila euro a cura della “Golden Eagle”, che porta turisti da tutto il mondo alla scoperta delle più belle città d’Italia.

Il "Golden Eagle Danube Express“, è un treno turistico gestito dalla “Golden Eagle”, il pacchetto offerto ai turisti è denominato “Sicilian Odyssey”, comprende Venezia, Cremona, Verona, Bologna, Rimini, l’area di Ercolano e Pompei, Bari e poi appunto la Sicilia. Palermo, Corleone, Agrigento, Ragusa, Siracusa, Caltagirone, Catania e infine Taormina.

Ad ogni località, o quasi, corrisponde una giornata di visita con guide turistiche al seguito tra i monumenti e i paesaggi delle città. Il treno va in deposito e poi torna in azione in vista della tappa successiva.

Solitamente il Danube Express non si ferma nel Mezzogiorno, si ferma nel Nord Italia. Stavolta ha fatto un’eccezione, con destinazione finale Sicilia.

Il treno

Le cabine Superior Deluxe hanno servizi privati, offrono comode sedute diurne con un divano a tutta lunghezza e due sedie aggiuntive. La grande cabina beneficia anche di due finestre panoramiche a grandezza naturale, una delle quali è apribile per aggiungere alla sensazione luminosa e ariosa degli interni.

Ogni sera la cabina si trasforma in una lussuosa camera da letto con un letto king-size standard del Regno Unito. Tutte le cabine dispongono di un grande armadio, aria condizionata regolabile individualmente, illuminazione con interruttori dimmer, luci di lettura individuali, in cabina Wi-Fi e porte USB, prese di corrente e cassaforte.

Il cuore sociale del Golden Eagle Danube Express è comunque il Bar Lounge Car, in cui è possibile osservare il paesaggio e conoscere i compagni di viaggio con attività divertenti come lezioni di lingua o conferenze coinvolgenti di esperti docenti di storia e cultura locale.