Ciancio e suo figlio Domenico dimessi. TUTTI I BENI sequestrati

Catania - Il direttore responsabile del quotidiano La Sicilia Mario Ciancio Sanfilippo (86 anni), che è anche l’editore, si è dimesso dall’incarico, dopo il decreto di sequestro e confisca dei suoi beni. Anche il figlio Domenico (44 anni) si è dimesso dall’incarico di condirettore. La notizia è stata data nel corso di un’assemblea di redazione. L’assemblea dei soci della Domenico Sanfilippo editori ha nominato nuovo direttore Antonello Piraneo (54 anni, foto in gallery), attuale caporedattore del quotidiano.

«Il Tribunale, letti i documenti e ascoltate le argomentazioni del pm e della difesa, ha ritenuto che Mario Ciancio Sanfilippo sin dall’avvio della sua attività, nei primi anni '70, e fino al 2013 abbia agito, imprenditorialmente, nell’interesse proprio e nell’interesse di Cosa nostra e che in ragione di ciò il suo patrimonio si sia implementato illecitamente, giovandosi anche di finanziamenti occulti e che anche il predetto sodalizio mafioso si sia rafforzato grazie ai fortunati investimenti realizzati per il tramite del Ciancio».

Lo dice il procuratore di Catania, Carmelo Zuccaro, che sta tenendo una conferenza stampa per spiegare il sequestro e confisca del patrimonio dell’editore catanese.

«L'età avanzata e il tempo risalente degli ultimi accertamenti (2013) hanno indotto il Tribunale - aggiunge - a escludere l’attualità della pericolosità sociale, ma tale conclusione, per disposto di legge, non consente al soggetto ritenuto pericoloso di continuare a detenere il patrimonio acquisito in ragione delle illecite cointeressenze, sicché il Tribunale ne ha disposto la confisca».

Mario Ciancio Sanfilippo ha imposto «la linea editoriale della testata giornalistica con più lettori in Sicilia Orientale improntata alla finalità di mantenere nell’ombra i rapporti tra la famiglia mafiosa e le imprese direttamente o per interposta persona controllate dalla medesima». Lo dice la Dda Catanese spiegando il sequestro e la confisca dei beni dell’imprenditore catanese.

Secondo la Dda catanese, Ciancio Sanfilippo con la linea editoriale tenuta non voleva «porre all’attenzione dell’opinione pubblica gli esponenti mafiosi non ancora pubblicamente coinvolti dalle indagini giudiziarie e soprattutto l’ampia rete di connivenze e collusioni sulle quali questo sodalizio mafioso poteva contare per mantenere la propria influenza nella provincia catanese». I profili di pericolosità sociale evidenziati dal pubblico ministero attengono anche "all’impiego di grandi quantità di capitali di provenienza mafiosa investiti nelle iniziative economiche, anche di natura speculativa immobiliare, poste in essere nell’arco di numerosi decenni dal proposto».

Conti correnti milionari, ville, terreni, polizze assicurative e 31 società attive nei più svariati settori dell'economia. Il tesoro confiscato a Mario Ciancio Sanfilippo è un patrimonio enorme, in alcuni casi condiviso con la moglie e i figli. È questa l'imponente misura patrimoniale emessa dalla sezione Misure di prevenzione nei confronti dell'editore ed imprenditore etneo, attualmente sotto processo per concorso esterno in associazione mafiosa.

I beni confiscati saranno gestiti dai due amministratori giudiziari nominati da piazza Verga: Angelo Bonomo e Luciano Modica.

CONFISCA

Saldi attivi dei conti bancari accesi presso la filiale Banca UBS di Lugano, contenenti somme di denaro, anche in divise estere, e portafoglio titoli, con un saldo pari a CHF 21.835.546 (corrispondenti a circa € 18.102.279) al 03.11.2014, e intestati alla Attenuata Familienstiftung con sede a Vaduz (Lichtenstein), il cui avente diritto economico è CIANCIO SANFILIPPO Mario;

Della somma di € 4.999.990,00 depositata sul conto corrente acceso presso la banca Intesa San Paolo - Private Banking di Catania, intestato a CIANCIO SANFILIPPO Mario.

SEQUESTRO E CONTESTUALE CONFISCA

Rapporti bancari

Saldo attivo del conto bancario acceso presso la filiale di Chiasso della Credit Suisse, Rubrica Timone, con un saldo pari a CHF 29.962.539,00 (corrispondenti a circa € 24.839.783,78) al 24.10.2014, e intestato alla fiduciaria Weissdom Handelsanstalt con sede a Vaduz (Lichtenstein); il cui avente diritto economico è CIANCIO SANFILIPPO Mario;

Saldo attivo della polizza Top Private Multimanager sottoscritta presso Intesa San Paolo Life, intestata a CIANCIO SANFILIPPO Mario;

Saldo attivo del contratto Blue Profits Multibrand 8 stipulato presso Intesa San Paolo Life intestato a CIANCIO SANFILIPPO Mario;

Saldo attivo della polizza Blue Profits Dollaro stipulata presso Intesa San Paolo Life intestata a CIANCIO SANFILIPPO Mario;

Aziende

100% delle azioni della Società Industriale Grafica Editoriale - SIGE s.p.a., con sede a Catania in viale Odorico da Pordenone n. 50, cod. fise. 00253630875 e relativo patrimonio aziendale;

100% delle azioni della Domenico Sanfilippo Editore s.p.a., con sede a Catania in viale Odorico da Pordenone n. 50, cod. fise. 00431560879 e relativo patrimonio aziendale;

100% delle quote della Società Agricola Turistica Etna Riviera - SATER s.r.l., con sede a Catania in via Pietra dell'Ova n. 51, cod. fise. 00705210870 e relativo patrimonio aziendale;

100% delle quote della Società Agricola Fiumara s.r.l., con sede a Catania in via Pietra dell'Ova n. 51, cod. fise. 00687660878 e relativo patrimonio aziendale;

100% delle azioni della CISA s.p.a., con sede a con sede a Catania in viale Odorico da Pordenone n. 50, cod. fise. 01958910877 e relativo patrimonio aziendale;

100% delle azioni della ETIS 2000 s.p.a., con sede a Catania in viale Odorico da Pordenone n. 50, cod. fise. 02363740875 e relativo patrimonio aziendale;

33,33% delle quote, intestate a CIANCIO SANFILIPPO Mario, della SIM Società Immobiliare Meridionale s.r.l., con sede a Tremestieri Etneo (CT) in via Carnazza n. 40, cod. fise. 02605050877;

44,94% delle azioni, intestate a CIANCIO SANFILIPPO Mario, della G.E.T. Generale Edilizia Turistica s.p.a., con sede a Catania, in via Luigi Rizzo n. 18, cod. fise. 00383750874;

100% delle quote della Messapia s.r.l., con sede a Roma, in piazza della Libertà n. 13, cod. fise. 80144410588 e relativo patrimonio aziendale;

100% delle quote della Rete Sicilia s.r.l., con sede a Catania in viale Odorico da Pordenone n. 50, cod. fise. 02648910871 e relativo patrimonio aziendale;

100% delle quote della Sicilia Iniziative Speciali s.r.l. in liquidazione, con sede a Catania in via Giovan Battista Grassi n. 6, cod. fise. 02677510873 e relativo patrimonio aziendale;

50% delle quote, intestate a GUARNACCIA Valeria, a CIANCIO Angela, a CIANCIO Carla, a CIANCIO Rosa Emanuela e a CIANCIO Natalia, della Palma Rossa s.r.l., con sede a Catania in viale Kennedy n. 70, cod. fise. 02702440872;

100% delle quote della SIMAT - Siciliana Impianti Manutenzioni Televisivi s.r.l. in liquidazione, con sede a con sede a Catania in via Giovan Battista Grassi n. 17, cod. fise. 02856060872 e relativo patrimonio aziendale;

100% delle quote della Simeto Docks s.r.l., con sede a Catania in viale Odorico da Pordenone n. 50, cod. fise. 80026870875 e relativo patrimonio aziendale e relativo patrimonio aziendale;

100% delle quote della Ti.Me. s.r.l., con sede a Catania in viale Odorico da Pordenone n. 50, cod. fise. 02926430873 e relativo patrimonio aziendale;

100% delle quote della Iniziative Editoriali Siciliane s.r.l., con sede a con sede a Catania in viale Odorico da Pordenone n. 50, cod. fise. 03133580872 e relativo patrimonio aziendale;

100% delle quote della Lisa s.r.l., con sede a Catania in via Pietra dell'Ova n. 51, cod. fise. 05847990156 e relativo patrimonio aziendale;

41% delle quote, intestate a CIANCIO SANFILIPPO Mario, della Parco Sant'Antonio s.r.l., con sede a Catania in via G. Carnazza n. 49, cod. fise. 00308240878;

100% delle quote della Azienda Agricola Rovittelli di Natalia CIANCIO e C. s.n.c., con sede a Catania in via Pietra dell'Ova n. 51, cod. fise. 03203780873 e relativo patrimonio aziendale;

69,84% delle azioni, intestate a CIANCIO Angela, a CIANCIO Carla, a CIANCIO Rosa Emanuela, a CIANCIO Natalia e a CIANCIO SANFILIPPO Domenico, Messapia s.r.l., Iniziative Editoriali Siciliane s.r.l., della Società per Azioni Editrice del Sud - EDISUD s.p.a., con sede a Bari in via Scipione l'Africano n. 264, cod. fise. 02492480724;

100% delle quote della A45 s.r.l., con sede a con sede a Catania in via Giovan Battista Grassi n. 5, cod. fise. 02694910874 e relativo patrimonio aziendale;

100% delle quote della Azienda Agricola S. Giuseppe La Rena s.r.l., con sede a Catania in via Pietro Novelli n. 42, cod. fise. 03334570870 e relativo patrimonio aziendale;

100% delle quote della Aquila Immobiliare s.r.l., con sede a Palermo in via Siracusa n. 34, cod. fise. 03986340820 e relativo patrimonio aziendale;

100% delle quote della Società Editoriale Meridionale S.E.M. s.r.l., con sede a Catania in viale Odorico da Pordenone n. 50, cod. fise. 00121610877 e relativo patrimonio aziendale;

100% delle quote della La Sicilia Multimedia s.r.l., con sede a Catania in viale Odorico da Pordenone n. 50, cod. fise. 03655570871 e relativo patrimonio aziendale;

100% delle quote della Aci Sant'Antonio Sviluppo s.r.l., con sede a Catania in via Pietra dell'Ova n. 51, cod. fise. 04092960873 e relativo patrimonio aziendale;

100% delle quote della Gea Servizi s.r.l., con sede a Catania in viale Odorico da Pordenone n. 50, cod. fise. 03706960873 e relativo patrimonio aziendale;

100% delle quote della Telecolor International - T.C.I. s.r.l., con sede a Catania in viale Odorico da Pordenone n. 50, cod. fise. 00523680874 e relativo patrimonio aziendale;

25% delle azioni, intestate a CIANCIO SANFILIPPO Mario, della Helios 2000 s.p.a., con sede a Catania in via Santa Maria di Betlem n. 18, cod. fise. 03701950879;

100% delle quote della Società Agricola Cardinale s.r.l., con sede a Catania in via Pietra dell'Ova n. 51, cod. fise. 03847910878 e relativo patrimonio aziendale;

100% delle quote della Spiaggia di Sole s.r.l., con sede a Catania in viale Odorico da Pordenone n. 50, cod. fise. 03805980871 e relativo patrimonio aziendale;

100% delle quote della Edizioni Radiofoniche Siciliane s.r.l., con sede a Catania in viale Odorico da Pordenone n. 50, cod. fise. 02760520870 e relativo patrimonio aziendale;

55% delle quote, intestate a CIANCIO Angela, a CIANCIO Carla, a CIANCIO Rosa Emanuela, a CIANCIO Natalia e a CIANCIO SANFILIPPO Domenico, della Azienda Agricola San Giuseppe all'Arena società semplice, con sede a Catania in via San Francesco La Rena Fondo 7, cod. fise. 02534630872;

100% delle quote della Agenzia Siciliana Informazione s.r.l., con sede a Catania in viale Odorico da Pordenone n. 50, cod. fise. 03979160870 e relativo patrimonio aziendale;

100% delle quote della Cappellina di CIANCIO Natalia & C. s.n.c., con sede a Catania in via Pietra dell'Ova n. 51, cod. fise. 04227980879 e relativo patrimonio aziendale;

100% delle quote della PK SUD s.r.l., con sede a Catania in viale Odorico da Pordenone n. 50, cod. fise. 05134880870 e relativo patrimonio aziendale;

100% delle quote della Publipiù s.r.l., con sede a Catania in viale Odorico da Pordenone n. 50, cod. fise. 05077990876 e relativo patrimonio aziendale;

100% della Azienda Agricola Serraci s.r.l, cod. fise. 04746250879.

Immobili

Immobile sito nel Comune di Augusta (SR), Contrada Arcile, consistente in una villa con annesso terreno di pertinenza, intestato a CIANCIO SANFILIPPO Mario (usufruttuario) ed a GUARNACCIA Valeria (nuda proprietaria);

Immobile sito nel Comune di Augusta (SR), frazione Brucoli, consistente in un tratto di terreno facente parte del condominio denominato Baia Arcile, intestato a CIANCIO SANFILIPPO Mario (usufruttuario) ed a GUARNACCIA Valeria (nuda proprietaria);

Immobile sito nel Comune di Catania, località Bicocca, consistente in un tratto di terreno con fabbricati rurali e relativa corte, intestato a CIANCIO SANFILIPPO Mario;

Immobile sito nel Comune di Catania, contrada Bicocca consistente in un terreno e un pozzo; per il corrispettivo di € 195.000, intestato a CIANCIO SANFILIPPO Mario;

Quota pari a 2/9 del diritto di proprietà su un'unità immobiliare facente parte di un fabbricato sito in Catania, viale XX settembre, intestato a GUARNACCIA Valeria.