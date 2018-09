La ladra di Modica

Modica - Nell'ambito della lotta ai furti in abitazione personale del Commissariato di Modica, nella mattinata del 25 settembre, ha dato esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dal competente Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa.

Una donna, nota per i suoi innumerevoli trascorsi giudiziari e già in precedenza sottoposta al regime della sorveglianza speciale della P.S., anche conosciuta negli ambienti dello spaccio di sostanze stupefacenti, è stata rintracciata presso la sua abitazione di Modica dagli agenti del Commissariato per essere tradotta presso la Casa Circondariale di Catania.

Per la rea si tratta di espiare la pena di anni tre, mesi uno e giorni 5 di reclusione, comprensivi di multa.

B.G., ragusana, di anni 38, è stata riconosciuta colpevole di alcuni furti aggravati commessi in questo centro e le condanne susseguenti scaturiscono dalle accurate risultanze investigative poste in essere dalla Polizia di Stato di Modica che, nel riferire all'Autorità giudiziaria, hanno trovato prove circostanziate e concludenti circa la colpevolezza dei reati di cui si è resa responsabile l'arrestata.