Tar respinge ricorso Palermo su serie A

ROMA, 27 SET Nessun diritto del Palermo a essere iscritto al campionato di Serie A come conseguenza dell'applicazione al Frosinone della 'sconfitta a tavolino' "in ragione dei comportamenti tenuti nel corso della gara di ritorno dei play off Serie B disputata il 16 giugno 2018". L'ha deciso con ordinanza il Tar del Lazio in merito a un ricorso proposto dalla società siciliana. Il Tar ha ritenuto che la questione va ricondotta nell'ambito della previsione di legge "che riserva all'ordinamento sportivo la cognizione delle controversie concernenti l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale, nonché l'esatta valutazione dei comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione delle relative sanzioni disciplinari sportive". L'effetto è che "sulla controversia difetta la giurisdizione del giudice statale, non essendo l'applicazione di tali regole tecniche suscettibile di sindacato giurisdizionale".