Modica, muore in un incidente Mattia Lasagna, 24 anni

Modica - Gravissimo incidente della strada a Modica nella serata di giovedì intorno alle ore 21,00 con un morto e un ferito. A perdere la vita Mattia Lasagna, un ragazzo di 24 anni, a bordo di una Fiat 500. Il sinistro si è verificato nel viadotto di Modica Alta, purtroppo non nuovo a tragedie della strada. Intorno alle 20 una improvvisa e violenta pioggia è caduta su Modica, rendendo viscide le strade, dopo un periodo di relativa siccità.

All'altezza del rifornimento Blanco, lo scontro fra tre auto. Incerta, ancora, la dinamica. Dalle prime ricostruzioni sembra che l'utilitaria con alla guida il giovane modicano sia sbandata finendo nella corsia opposta, schiantandosi sul muro di contenimento della carreggiata dove sopraggiungevano altre due auto.

Uno degli occupanti le auto coinvolte, G.C., è rimasto ferito ed è stato trasportato in ambulanza in ospedale. Le sue condizioni non sono gravi. Sul posto i vigili del fuoco e le ambulanze del 118. Mattia aveva compiuto 24 anni il 18 settembre scorso. Lascia un figlio in tenera età.