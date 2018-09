Le foto dell'incidente in cui ha perso la vita Mattia Lasagna

Modica - Era figlio di Pietro Lasagna, Mattia. Il papà è conosciuto da tutti a Modica, e non solo, per essere stato per anni il caposala di una nota pizzeria della città. Mattia, padre di un bambino in tenerà età, era alla guida della sua Fiat 500 quando l'utilitaria ha sbandato, a causa dell'intensa e improvvisa pioggia, andando a finire nella corsia opposta. Prima l'impatto contro il muretto di contenimento, poi il sopraggiungere di un'Alfa 159, e di una Lancia Musa, a bordo delle quali viaggiavano due modicani rimasti feriti, C.G., di 34 anni, e F.V., di 65 anni.

Per il 24enne non c'è stato nulla da fare. La tragedia ieri sera alle 21,15. Forse c'è da fare qualche verifica su quel fondo stradale dove in un altro incidente, il 4 aprile 2017, ha perso la vita il 32enne ispicese Leonardo Solarino.