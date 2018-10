L'Aperol Spritz a Ragusa Ibla

Ragusa - Aperol Spritz diffonde l’onda arancio dell’aperitivo più colorato che ci sia e porta tutta l’allegria del suo happy hour in giro per l’Italia. Questa settimana appuntamento in Sicilia, nella bellissima Ragusa Ibla.

L’Aperol Spritz Tour fa tappa a Ragusa Ibl in occasione di Ibla Buskers 2018, il festival siciliano dedicato agli artisti di strada giunto quest’anno alla sua ventiquattresima edizione. Il quartiere di Ibla fa parte del centro storico dell’affascinante città di Ragusa e sorge su un’altura nella parte orientale della città antica, interamente ricostruita in stile tardo-barocco in cui sorgono splendide chiese, sontuosi palazzi e ben 14 dei 18 monumenti della città di Ragusa dichiarati Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco.

Sabato 6 e domenica 7 ottobre, il coloratissimo van Volkswagen Hostaria del Vecio targato Aperol Spritz distribuirà il suo carico di aperitivi e deliziosi chicchetti a tutti gli Spritz Lovers che, accorsi all’originale e divertente manifestazione siciliana, potranno così godersi un break all’insegna della gioia di vivere e della voglia di stare insieme che da sempre contraddistinguono il brand Aperol.