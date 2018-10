Soldado al cinema a Pozzallo

Pozzallo - Martedì 16 ottobre, alle ore 19,30, all'anfiteatro Pietrenere di Pozzallo ci sarà la prima nazionale del film di Stefano Sollima "Soldado".

Alla proiezione parteciperà, oltre al regista, anche il responsabile di "01 Distribution", la società che cura la distribuzione per Rai Cinema.

Si tratta di un evento eccezionale per Pozzallo perché, abitualmente, queste proiezioni si svolgono nella grandi città o nelle location dove è stato girato il film.

Protagonisti della pellicola sono gli attori Josh Brolin e Benicio del Toro, quest'ultimo nel 2001 premio Oscar come miglior attore non protagonista nel film "Traffic" e vincitore, per lo stesso film, dell'Orso d'argento al Festival di Berlino.

Il regista, Stefano Sollima, ha anche girato le serie televisive "Romanzo Criminale" e "Gomorra" ed il fim "Suburra".

"Soldado" - che ha già avuto un boom di spettatori ed un incasso notevole negli USA - è un action-thriller che tratta dei traffici intorno all'immigrazione alla frontiera fra gli Stati Uniti ed il Messico.

"Si tratta di un evento unico per la città - afferma il Sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna - che la proietta agli onori della cronaca in ambito nazionale. E' uno splendido biglietto da visita per la città".

"Siamo entusiasti della scelta del regista Stefano Sollima - afferma l'Assessore alla Cultura Peppe Privitera - che ha individuato come location per la prima nazionale del suo film proprio Pozzallo, che diventa protagonista di un evento culturale di importanza nazionale".