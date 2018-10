'Mediterranea', pronti a riprendere mare

PALERMO, 16 OTT La nave Mare Jonio del progetto "Mediterranea", approdata a Palermo dopo che il 3 ottobre scorso era salpata da Augusta per monitorare il Canale di Sicilia percorso dalle barche dei migranti, ha concluso la prima missione e si appresta, entro una settimana, a riprendere il mare. L'ha detto l'equipaggio del rimorchiatore che ha tenuto una conferenza stampa nel porto del capoluogo siciliano, alla presenza del sindaco Leoluca Orlando.

"La legislazione sull'immigrazione dell'Unione europea e dell'Italia è criminogena ha detto Orlando la mobilità è un diritto inalienabile e il proibizionismo, come sempre, aiuta i criminali. Dobbiamo evitare la logica del bersaglio: non esiste un 'modello Riace' e neanche un 'modello Palermo', l'accoglienza è un diritto universale. Le prime vittime della legislazione comunitaria e nazionale sono i magistrati, costretti ad applicare leggi criminali".