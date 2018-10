Catania allagata, cinque voli dirottati. FOTO

Catania - Cinque voli dirottati su altri scali, strade trasformate in fiumi e circolazione stradale temporaneamente interrotta: sono i disagi causati dal violento nubifragio che si è abbattuto la notte scorsa a Catania e in provincia. Alcune auto sono state trascinate dalla forza dell’acqua. Squadre dei vigili del fuoco sono arrivate anche da Palermo. E’ stato necessario l'intervento dei sommozzatori dei pompieri mentre nel Siracusano si è alzato in volo un elicottero dei vigili del fuoco.

I centri maggiormente colpiti sono Ramacca, Palagonia, Scordia e Agira nell'Ennese dove si sono registrati allagamenti di case e attività commerciali. L'Anas ha disposto la chiusura temporanea di diverse strade: un tratto della SS417, Catania-Gela, in territorio di Mineo, la statale 385 di Palagonia, e la SS280, Catania-Enna.

Secondo quanto riferito dalla sala operativa della Protezione civile regionale, che ha inviato personale nelle zone colpite dal nubifragio, non ci sarebbero feriti. Il Comune di Catania ha invitato i cittadini alla prudenza negli spostamenti. Le scuole in città sono comunque regolarmente aperte.

Nel dettaglio l'Anas ha chiuso per allagamento del piano viabile, le strade statali 114 dir "Della Costa Saracena" tra il km 10 e 11, a Carlentini (SR), e la 192 "Della Valle del Dittaino" dal km 24 al km 43. Chiusa per fango e detriti in carreggiata la strada statale 288 "Di Aidone", dal km 2 al km 10, a Ramacca (CT). La strada statale 417 "Di Caltagirone" è chiusa dal km 54 al km 59 a Lentini per esondazione del torrente Gornalunga.

IL METEO

