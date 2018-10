Droga: 5 kg marijuana a essiccare a casa

VITTORIA (RAGUSA), 20 OTT Carabinieri della Compagnia di Vittoria hanno arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti un venditore ambulante di 37 anni che aveva trasformato una stanza della sua casa in un deposito di droga.

Nell'abitazione sono stati trovati cinque chilogrammi di marijuana stesi ad essiccare con l'uso di una stufa e un ventilatore. Sequestrati anche tre bilancini di precisione e materiale per confezionare 'dosi'. All'operazione hanno partecipato anche carabinieri dello Squadrone Eliportato Cacciatori "Sicilia" e del Nucleo Cinofili di Nicolosi (Catania). L'uomo, su disposizione della Procura di Ragusa, è stato condotto in carcere.