Tre ventenni ferite in un incidente a Frigintini, una soccorsa a Catania

Modica - Bilancio pesante in un incidente che si è verificato nella notte tra sabato e domenica a Frigintini. Un sabato sera finito male per tre amiche frigintinesi.

Una Fiat 500 con a bordo tre ragazze è rimasta coinvolta in un incidente stradale autonomo sulla Modica-Frigintini, all’altezza di un distributore di carburanti. L’auto è finita contro un muro. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118. Due sono state trasportate all’Ospedale Maggiore di Modica, una al Civile di Ragusa. In mattinata una, venti anni, è stata trasferita in elisoccorso al Trauma Center del Cannizzaro di Catania, in prognosi riservata. Anche un’altra occupante il veicolo è in prognosi riservata. Sul posto la polizia e i vigili del fuoco.

Le tre giovani ferite

La meno grave delle tre giovani è F.M., 23 anni, modicana, si trova ricoverata al Maggiore di Modica e sta facendo gli accertamenti. La seconda giovane ferita, M.F., 20 anni, vive a Montesano, frazione rurale di Modica, è ricoverata a Ragusa. Anche lei in attesa di prognosi. La più grave è una giovane di Frigintini, che sedeva dietro, nel sedile posteriore. M.G. le sue iniziali. Ha compiuto 20 anni in luglio. Si trova in prognosi riservata a Catania.