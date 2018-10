La Sicilia nella Grande Guerra, in mostra a Ragusa

Ragusa - Nell’ambito delle iniziative per la commemorazione del Centenario della fine della Grande Guerra, la Prefettura di Ragusa, accoglie la mostra itinerante denominata “La Sicilia nella Grande Guerra”, voluta dall’Esercito Italiano sul territorio siciliano e che sarà inaugurata il prossimo 24 ottobre alle ore 10,30 nei saloni del Palazzo del Governo, alla presenza del Prof. Giuseppe Barone, storico docente presso l’Università degli Studi di Catania.

Si tratta di un’iniziativa nata dalla fattiva collaborazione del Comando Militare dell’Esercito in Sicilia con l’Ufficio Scolastico Regionale, che ha coinvolto gli istituti scolastici dell’isola con la realizzazione di circa duecento lavori di vario genere sul tema, tra i quali alcuni ad opera degli alunni di tre scuole della provincia: gli Istituti Comprensivi “Vann'Antò” e “F. Crispi” di Ragusa ed il Liceo Artistico “G. Carducci” di Comiso.

In aggiunta ai lavori dei ragazzi sarà esposto materiale illustrativo nella disponibilità dello stesso Comando Militare oltre che uniformi, medaglie, documenti, cimeli in genere forniti da altri enti ed associazioni nonché da collezionisti privati coinvolti a livello locale.

La mostra, che gode del patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stata realizzata grazie alla sinergia con le principali istituzioni locali ed alla fattiva collaborazione di Banca Intesa San Paolo, l’Archivio di Stato, delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma sul territorio, oltre che del generoso supporto della Brigata Aosta di Messina.

La mostra sarà aperta al pubblico, con ingresso libero, nei seguenti orari:

24 ottobre 2018 16:00 - 19:00

25 ottobre 2018 09:30 - 13:00 e 16:00 - 19:00

26 ottobre 2018 09:30 - 13:00

A corollario dell’attività, il 25 ottobre 2018 alle ore 11:00 presso il Piccolo Teatro della Badia di Ragusa – si svolgerà lo spettacolo “L’alfabeto della Grande Guerra: 21 lettere per non dimenticare” a cura degli alunni del Liceo Artistico “G. Carducci” di Comiso, e il 26 ottobre 2018 alle ore 11:00 presso l’Auditorium Istituto Comprensivo “F. Crispi” di Ragusa si terrà lo spettacolo “La vita di Vincenzo Rabito nella Grande Guerra” tratto da “Terra Matta”.