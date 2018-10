E' leghista il primo candidato a Mazara

PALERMO, 22 OTT A Mazara del Vallo, 50 mila abitanti, la più "araba" delle città italiane, con la sua Casbah dove da mezzo secolo la popolazione locale vive con quella nordafricana (oltre duemila i tunisini, su tremila stranieri, per lo più marinai che lavorano sui 350 pescherecci di una delle più importanti marinerie del Paese), il primo a presentare la propria candidatura a sindaco per le comunali di primavera è il leghista Giorgio Randazzo.

"Sono particolarmente orgoglioso della scelta che ha fatto la Lega con Giorgio Randazzo ha sottolineato il responsabile enti locali della Lega in Sicilia, Igor Gelarda scelta che nasce da una delle tante intuizioni politiche del nostro commissario Stefano Candiani".

"Scendo in campo perché mi fido di ciò che posso dare alla città: la mia forza, il mio coraggio e la mia alta integrità morale", dice Randazzo.