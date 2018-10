Meteo: allerta 'giallo' oggi in Sicilia

CATANIA, 22 OTT Sale di livello per tutta la Sicilia l'allerta meteo della Protezione civile che per oggi è 'giallo' in tutta l'isola. Sono previste "precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie settori settentrionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento". Dal pomeriggio, inoltre, si prevedono "venti forti o di burrasca dai quadranti settentrionali, specie zone occidentali, con mareggiate lungo le coste esposte".